Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Randalierer in Gewahrsam genommen

Weiskirchen (ots)

Am Samstag, dem 10.07.2021, gegen 17:45 Uhr, teilt eine junge Frau aus Weiskirchen der Polizeiinspektion Nordsaarland mit, dass ihr Ex-Freund gerade vor dem Haus randaliere und versuche ins Haus zu gelangen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, wurde mitgeteilt, dass der Mann sich im Keller aufhalte und versuche eine Zwischentür einzutreten. Beim Betreten der Kellerräume durch das Wohnhaus, wurde die Tür gerade aufgetreten. Der 35-jährige staunte nicht schlecht über die Anwesenheit der dahinterstehenden Polizei. Da er unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde er in Gewahrsam genommen und in die Obhut von Familienangehörigen überstellt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wird gefertigt.

