Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Drogenbeeinflusst und ohne Führerschein unterwegs

Weiskirchen (ots)

Am Donnerstag, dem 08.07.2021, gegen 14:00 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Nordsaarland, in Wadern, eine Mitteilung ein, wonach ein Motorroller ohne Kennzeichen von Thailen nach Weiskirchen gefahren werde. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Motorroller kurze Zeit später in Weiskirchen-Thailen vor einem Einkaufsmarkt festgestellt werden. Der 20-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, obwohl dies erforderlich gewesen wäre. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafanzeigen werden gegen den jungen Mann gefertigt.

Weitere Drogenfahrt ohne Führerschein.

Am Freitag, dem 09.07.2021, gegen 16:00 Uhr, ging wieder eine Mitteilung bei der Polizeiinspektion Nordsaarland, Wadern, ein, wonach diesmal eine schwarz-orange-farbene Motocross-Maschine ohne Kennzeichen durch die Ortslage von Weiskirchen geführt werde. Auch diesmal konnte das Motorrad festgestellt werden, jetzt in der Ortsmitte von Weiskirchen. Der 37-jährige Fahrer war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und auch bei ihm bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

