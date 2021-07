Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizeibeamter schneller als berauschter Radfahrer

66687 Wadern (ots)

Am Dienstag, dem 06.07.2021, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein Kommando der PI Nordsaarland in 66687 Wadern langsam die Johannisstraße in Richtung dem dortigen Verkehrskreisel. Trotz unklarer Verkehrslage überholte ein Radfahrer den Streifenwagen und fuhr unvermindert in den Verkehrskreisel ein, obwohl sich zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug näherte. Dieses Fahrzeug musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern.

Daraufhin wurde durch das Kommando mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal versucht den Radfahrer zum Anhalten zu bewegen, was dieser jedoch ignorierte. Nachdem der Radfahrer auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes fuhr, wurde dieser zu Fuß von einem Beamten verfolgt und konnte schließlich nach kurzer Verfolgung von diesem gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Radfahrer aus Wadern erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, weshalb bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB) wurde eingeleitet.

Zeugen als auch Gefährdete der rücksichtlosen Fahrweise des Radfahrers werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell