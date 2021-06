Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Pkw unbefugt benutzt

Niederlosheim (ots)

Falsche Kennzeichen am Auto, verbotenen Schlagstock dabei, Amphetamine konsumiert, den gefahrenen Wagen der Halterin widerrechtlich weggenommen, Auto nicht zugelassen und nicht haftpflichtversichert. Das sind die Tatvorwürfe, denen sich ein 44 jähriger Mann osteuropäischer Nationalität jetzt stellen muss. Polizeibeamte der PI Nordsaarland kontrollierten den Mann am Dienstagabend (29.06.2021) um 22.28 Uhr, in Niederlosheim als Fahrer eines BMW. Rasch stellte sich heraus, dass der Wagen einer Frau aus einem Losheimer Ortsteil gehört. Die Polizeibeamten übergaben den BMW am Kontrollort wieder an die Besitzerin, die den Abtransport des abgemeldeten Wagens zu sich nach Hause organisierte.

