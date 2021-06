Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schüsse mittels Schreckschusswaffe aus fahrendem Auto

Losheim am See (ots)

Knallgeräusche schreckten 3 Zeugen am Dienstagabend (29.06.2021) um 21.19 Uhr in der Ortsmitte von Losheim am See auf. Aus einem mit zwei Personen besetzten Mercedes, C-Klasse, Limousine, Farbe silber, wurden mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Der Wagen, besetzt mit zwei Männern mit oberfreien Oberkörpern, wurde zunächst aus Richtung Niederlosheim über die Saarbrücker Straße geführt. Kurz vor dem Kreisverkehr in der Ortsmitte wurden die ersten Schüsse in die Luft abgegeben. Der Wagen drehte im Kreisverkehr, um danach wieder in Richtung Niederlosheim zu fahren. Auf Höhe des Kebab-Ladens erfolgten dann weitere Schüsse aus dem Fahrzeug in die Luft. Der Mercedes soll ein "MZG-Kreiskennzeichen" gehabt haben. Danach fuhr das Fahrzeug in Richtung Niederlosheim davon. Die sofort alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten auf Höhe des Kebab-Ladens mehrere abgeschossene Schreckschusspatronen auffinden und sicherstellen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise auf das Tatfahrzeug und den unbekannten Schützen unter der Telefonnummer 06871 90010.

