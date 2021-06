Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wadern- Steinberg (ots)

Am Samstag, dem 26.06.2021, gegen 00:15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem schwarzen VW Polo die Eichenlaubstraße in Wadern-Steinberg. In Höhe der Kirche, bzw. einer dortigen Metzgerei, wurden plötzlich mehrere Eier in Richtung der Fahrbahn geworfen. Hierdurch kam es zu einer gefährlichen Situation, da diese auf dem Pkw einschlugen und diesen auch beschädigten. Zudem wurde die Gebäudefassade eines Hauses beschädigt. Hinweise zu der Tat, bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871-9001-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell