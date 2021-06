Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gestohlene Palme kehrt wieder an ihren Stammplatz zurück

66687 Wadern-Lockweiler (ots)

In der Nacht vom 16./17.06.2021, entwendeten mehrere Täter in 66687 Wadern-Lockweiler eine größere Palme (ca. 150 cm groß) mitsamt Blumenkübel im Wert von ca. 500,- Euro von der Terrasse eines Grundstückes.

Am Samstagmittag, dem 19.06.2021, teilte der Geschädigte der Polizei mit, dass seine entwendete Palme nicht weit entfernt auf dem Balkon eines Anwesens stehen würde. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte dies so konstatiert werden. Die Bewohner gaben an, dass diese nicht wüssten, wie die Palme dort hingekommen ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mussten die beiden Bewohner die Palme zurückbringen und stellten diese genau auf ihrem ursprünglichen Standort ab. Der Transport wurde durch die Polizeibeamten abgesichert.

Auf ihrem "Stammplatz" erholt sich die Palme nunmehr von ihrer kurzzeitigen Entführung.

