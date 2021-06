Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Pkw-Aufbruch Parkplatz Camping-Platz Losheim

Losheim (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Peugeot auf dem Parkplatz des Camping-Platz in Losheim. In der Nacht schlug unbekannter Täter die Seitenscheibe ein. Im Anschluss durchwühlte er das Innere und entwendete einen hochwertigen Rucksack sowie den Geldbeutel des Geschädigten. Zeugenhinweise an die PI Nordsaarland.

