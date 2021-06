Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ohne Führerschein, aber mit 3,52 Promille unterwegs

Losheim (ots)

Auf dem Parkplatzgelände des Globus Losheim wurde eine Frau (65 Jahre) am Samstagmittag von einem Zeugen beobachtet als sie beim Einparken einen gegnerischen Pkw touchierte und so leicht beschädigte. Im Anschluss begutachtete die Frau die Schäden und fuhr einfach wieder davon. Als die Polizei die Ermittlungen an der Halteranschrift durchführte konnte die Frau angetroffen werden. Im Verlauf des Gesprächs konnten die Beamten einen leichten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,52 Promille. Zudem ist die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell