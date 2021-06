Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Losheim (ots)

Am 7.6.2021 gegen 17.00 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland in Losheim ein PKW mit nicht zugelassenen Kennzeichen auf. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens fuhr der Fahrer des silberfarbenen BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mitlosheim. Am Ortsausgang von Losheim kam es bei einem waghalsigen Überholmanöver zu einem Unfall mit einem einem anderen Fahrzeug , das leicht beschädigt wurde. Der Fahrer des BMW fuhr dessen ungeachtet mit hoher Geschwindigkeit weiter. In der Ortslage Mitlosheim überholte er unter Nutzung des Gehweges und trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Aufgrund der riskanten und rücksichtslosen Fahrweise wurde zur Vermeidung weiterer Gefährdungen von Unbeteiligten von einer weiteren Verfolgung abgesehen. Das Fahrzeug flüchtet dann in Richtung Weiskirchen. Hinweise zu dieser Fahrt und dem Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern unter 06871-90010.

