Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Katalysatoren

Weiskirchen (ots)

Am Montag, 7.7. 2021 gegen 05.30 Uhr hörte ein Anwohner in der Höhenstraße in Rappweiler Geräusche vor seinem Haus. Er stellte 2 Männer fest, die sich dort an einem abgestellten PKW zu schaffen machten. Beim Erscheinen des Mannes flüchteten sie mit einem hellen PKW. Zuvor wurde an dem abgestellten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Ebenfalls ein Katalysator wurde in der vergangenen Woche an einem abgestellten PKW in der Losheimer Straße in Weiskirchen herausgeschnitten. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter 06871-90010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell