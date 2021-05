Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Motocrossfahrer greifen Fußgänger an

Losheim OT Rissenthal (ots)

Am 29.05.2021 gegen 16:15 Uhr kommt es zu folgendem Sachverhalt: Der Geschädigte, ein Naturschutzbeauftragter in Rissenthal, befand sich fußläufig auf einem Waldweg in der Nähe von Rissentahl-Wahlener Platte. Dort kommen ihm 3 Moto-Cross-Fahrer entgegen.

Die Täter, drei Moto-Cross-Fahrer werden im Rahmen der oberhalb geschilderten Fahrt durch den lebensälteren Geschädigten angehalten, welcher gegenüber den Tätern äußert, die Polizei verständigt zu haben, woraufhin die Täter den Geschädigten gemeinschaftlich zu Boden werfen und nachfolgend weiter auf den Waldweg drücken. Einer der Motocross-Fahrer verletzt den Geschädigten darüberhinaus mit 8-10 Faustschlägen in die rechtsseitigen Rippenbögen sowie einem weiteren Schlag gegen die rechte Schläfe des Kopfbereiches. Der Geschädigte wird in der Weise verletzt, dass Rötungen, vermutlich Prellungen und weitere leichte Verletzungen entstehen. Weiterhin beleidigt einer der Täter den Geschädigten als "Trottel", sodass sowohl eine gemeinschaftlich begangene Körperverletzung gem. §§ 223, 224 StGB sowie eine Beleidigung gem. § 185 StGB im Raum steht. Es handelt sich nach Angaben des Geschädigten um drei Moto-Cross-Motorräder, 2 der Farbe Orange, eine der Farbe Blau. Die Täter, männlich und lebensälter, trugen allesamt dunkle Motorradbekleidung mit jeweils dunklen, spitz zulaufenden Moto-Cross-Helmen.

Ergänzung:

Person 1 fuhr eine Motocross-Maschine orange-weiß. Bekleidung schwarz mit orange. Motocross-Helm gelb-grün.

Person 2 fuhr eine Motocross-Maschine orange. Bekleidung schwarz mit orange sowie einen weißen Rucksack.

Person 3 fuhr eine blaue Motocross-Maschine blau mit seitlich weiß/gelber Verzierung. Motocross-Helm weiß.

Hinweise zu den möglichen Tätern bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 06871-90010

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell