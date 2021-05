Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Volltrunkener Pkw-Fahrer

Weiskirchen und Losheim am See (ots)

18 Minuten lang fahndete eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland nach einem silberfarbenen Mercedes mit Trierer Kreiskennzeichen, nachdem Verkehrsteilnehmer am Pfingstsamstag (22.05.2021) um 17.00 Uhr gemeldet hatten, dass dieser Pkw in starken Schlangenlinien durch Weiskirchen fahre. Den Mercedes hielten die fahndenden Polizeibeamten zeitnah auf dem Verbindungsweg zwischen Losheim am See und Waldhölzbach an. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 65 jährige Fahrer aus Rheinland-Pfalz stark betrunken war. Der Führerschein des Mannes wurde sofort einbehalten. Die Polizei sucht Zeugen, welche womöglich durch die Fahrweise des beschriebenen Fahrzeuges in der genannten Zeit gefährdet wurden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010 erbeten.

