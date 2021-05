Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Autoaufbruch

Weiskirchen-Konfeld (ots)

Bisher unbekannte Täter zerschlugen mit brachialer Gewalt die Scheibe der Fahrerseite eines in Weiskirchen-Konfeld in der Nähe des Sportlerheims geparkten Audi. Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen (22.05.2021) zwischen 00.15 Uhr und 10 Uhr. Aus dem Fahrzeug entwendete man ein Mäppchen mit Bargeld. Am äußeren Ende des Fahrzeuges schraubten die Täter die an beiden Kotflügeln angebrachten Embleme "S-Line" ab und nahmen sie mit. Beim Versuch, das Audi-Emblem am Kofferraum zu entfernen, brach dieses ab. Bei der Tat verletzte sich vermutlich einer der Täter, da die aufnehmenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland bei der Tatortaufnahme eine blutähnliche Substanz sichern konnten. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände werden an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, erbeten.

