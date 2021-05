Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Steinwurf auf Auto

Lockweiler (ots)

Unangenehm im Straßenverkehr aufgefallen sind zwei Männer am Pfingstsamstag, dem 22.05.2021, um 09.10 Uhr in der Ortsdurchfahrtsstraße von Wadern-Lockweiler. Die beiden 54 und 38 jährigen Männer machten mit ihren Kleinkrafträdern offenbar einen Pfingstausflug. In der Ortslage Lockweiler warf der 38 Jährige aus unerklärlichen Gründen plötzlich einen Stein in die Windschutzscheibe des geparkten Pkw eines 35 Jährigen Fahrzeughalters aus Rheinland-Pfalz. Die Beiden flüchteten nach dem Steinwurf in Richtung Wadern. Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten die Rollerfahrer in Wadern antreffen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass die beiden Männer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren, obwohl ihre Roller fahrerlaubnispflichtig sind. Die Beamten stellten die beiden Roller am Kontrollort sicher. Der Steinewerfer muss sich jetzt wegen Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, sein Begleiter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

