Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl einer Angelrute und Vandalismus am Noswendeler Stausee

Wadern-Noswendel (ots)

In der Nacht von Freitag 14.05 auf Samstag 15.05 kam es zu einem Diebstahl einer Angelrute am Noswendeler See. Der Geschädigte Angler warf seine Angel während des Nachtangelns in den See aus. Als der Geschädigte gegen 01:00 sich in seinem Zelt aufhielt, hörte er Stimmen und Geräusche. Daraufhin verließ er sein Zelt, um nachzuschauen wo die Geräusche herkommen und stellte fest, dass eine seiner Angeln entwendet wurde. In der gleichen Nacht kam es zu Vandalismusschäden durch Farbschmierereien an dem Holzpavillon, an mehreren Hinweisschildern und am Brückengeländer im Bereich des Rundweges um den Noswendeler See. Ein Tatzusammenhang ist hier sehr wahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu den Taten geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

