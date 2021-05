Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fahndungserfolg der Polizeiinspektion Nordsaarland

Niederlosheim (ots)

Gleich mehrere Straftaten aufklären und insgesamt 4 Tatverdächtige (drei Männer und eine Frau) im Alter zwischen 20 und 44 Jahren ermitteln konnten Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland. Den Tatverdächtigen werden unter anderem Einbruchs- und Kennzeichendiebstähle, Urkundenfälschungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Einer Streifenwagenbesatzung fiel am 13.05.2021 um 09.00 Uhr in Niederlosheim zunächst ein Pkw auf, an welchem in Merzig entwendete amtliche Kennzeichen angebracht waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ordnete ein Richter die sofortige Durchsuchung eines Anwesens in Niederlosheim an, in welchem 3 der Tatverdächtigen festgestellt wurden. Die durchsuchenden Beamten fanden bei der Durchsuchung ein hochwertiges Schleifwerkzeug, welches am 26.04.2021 in Merchingen bei einem Einbruch gestohlen wurde. Auch fanden die Beamten Betäubungsmittel, Einbruchswerkzeuge und in Losheim am See gestohlene Zulassungssiegel und eine entwendete Prüfplakette. Es liegen Hinweise vor, dass das Quartett auch für Einbruchsdiebstähle in Rheinland-Pfalz verantwortlich ist. Hierzu laufen weitere Ermittlungen.

