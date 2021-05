Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Geländemotorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Niederlosheim (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit einem zivilen Polizeifahrzeug der Polizeiinspektion Nordsaarland lieferte sich ein Moto-Cross-Fahrer am 08.05.2021 um 12.15 Uhr(Samstagmittag) in Niederlosheim. Der ca. 40-Jährige Fahrer des orangefarbenen Motorrades flüchtete aus Richtung Losheim am See kommend über die Niederlosheimer Straße zur B 268 um schließlich über einen Feldweg in Richtung Niederlosheimer Sandgrube zu fahren. Von dort ging die Fahrt weiter in Richtung Mitlosheim. Der Fahrer konnte schließlich entkommen. An dem Motorrad war ein zur Fahndung ausgeschriebenes Kennzeichen mit der Kreiskombination "MZG" angebracht. Der Fahrer war von kräftiger Statur mit einem Bauchansatz. Er trug einen grauen Pullover. Hinweise auf das beschriebene orangefarbene Motorrad oder den noch unbekannten Fahrzeugführer bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 0687190010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell