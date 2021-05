Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Haftbefehl vollstreckt und Drogen gefunden

Wadern-Lockweiler (ots)

Am Nachmittag des 3.5.2021 versuchten Beamte der PI Nordsaarland einen 29 Jährigen aus Lockweiler festzunehmen, gegen den ein Haftbefehl wegen einer Strafe von 5 Monaten vorlag. Nachdem der junge Mann zunächst die Tür nicht öffnete konnten die Beamten dennoch in die Wohnung gelangen. Der Mann war offenbar gerade dabei einen Burger zu essen als die Polizeibeamten ins Zimmer kamen. Nachdem sie ihm die Festnahme erklärt hatten stellten die Beamten im Essen des Mannes einen Kunststoffbehälter fest in dem sie Amphetamine fanden.Diesen hatte er wohl dort versteckt als er die Polizei bemerkte. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert und bekommt noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell