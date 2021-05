Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen

Weiskirchen-Rappweiler (ots)

Im Laufe des 01.05.2021 musste die Polizeiinspektion Nordsaarland mehrfach wegen gemeldeten Verstößen gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, sowie den Neuregelungen im Infektionsschutzgesetzes, ausrücken. Es wurden nur wenige Verstöße festgestellt. Gegen 21:00 Uhr ging eine Mitteilung ein, wonach am Sportplatz im Weiskircher Ortsteil Rappweiler eine größere Personengruppe festgestellt wurde, die dort feiern würde. Ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspekiton Nordsaarland suchte umgehend die Sportanlage des Sportvereins Rappweiler-Zwalbach auf. Beim Erkennen des Streifenwagens, flüchteten mehrere Personen von der Örtlichkeit, während zwei Personen im Clubheim angetroffen werden konnten. Nach Abschluss der Ermittlungen, mussten die Beamten feststellen, dass an dem vor dem Clubheim abgestellten Funkstreifenwagen, einem Mercedes-Benz, E-Klasse-Kombi, der Außenspiegel abgetreten worden war. Der Spiegel hing nur noch an der Verkabelung und war mit solcher Wucht gegen die Seitenscheibe geprallt, dass auch diese beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Nordsaarland bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06871-9001-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell