Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht in Selbach, Zur Nahequelle

Nohfelden-Selbach (ots)

Am letzten Sonntag, den 25.4.21, zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, wurde in Selbach, Zur Nahequelle, ein geparkter Pkw BMW X 5 beim Ein- oder Ausparken an der Front leicht beschädigt.

Als Verursacher könnte ein weißer Mercedes Cabrio in Frage kommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizei Nordsaarland (Tel. 06871/90010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell