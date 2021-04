Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt

Weiskirchen-Thailen (ots)

Am Dienstag, 27.4.2021 um 11.10 Uhr wollten Beamte der PI Nordsaarland in Thailen einen PKW kontrollieren. Der Fahrzeugführer flüchtete jedoch beim Erkennen der Polizeibeamten. In der Folge fuhr er durch die Ortslage Thailen und angrenzende Feld-und Wiesenweg bis das Fahrzeug, schließlich in der Nähe des Sportplatzes abgestellt wurde und der Fahrer zu Fuß flüchtete. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und die daran befindlichen Kennzeichen gehörten nicht zu dem PKW. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt. Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug/Fahrer bitte an die PI Nordsaarland unter 06871-90010.

