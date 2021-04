Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Raub mit verletzter Person

Wadern (ots)

Am Mittwoch, 21.4.2021 um 00.20 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Nordsaarland eine verletzte Person in Wadern-Lockweiler gemeldet. An der Örtlichkeit konnten die Beamten einen 19 Jährigen Mann antreffen der schwere Verletzungen hatte. Nach seinen Angaben war er gemeinsam mit 2 weiteren Personen zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ein flüchtiger Bekannter mit seinem Auto vor fuhr. Der Mann sei ausgestiegen und habe ihm wortlos ins Gesicht geschlagen.Seine beiden Begleiter seien zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Als er den Angreifer abwehren wollte ging der Mann zurück zum Auto und holte ein Messer aus dem Kofferraum. Damit kam er zurück und drohte ihn abzustechen wenn er seine Umhängetasche nicht hergibt. Der 19 Jährige konnte zunächst flüchten und der Täter fuhr mit dem Auto weg, kam aber kurz darauf zurück ,stieg aus und schlug auf den 19 Jährigen ein und trat auch nach ihm , als er bereits am Boden lag. Nachdem er die Umhängetasche an sich gerissen hatte fuhr er mit dem Auto davon. Aufgrund der Angaben des Geschädigten konnten die Beamten den Täter bei seiner Wohnanschrift antreffen. Bei ihm wurde auch das Diebesgut sichergestellt. Der Mann, ein 24 Jähriger aus Köln, der sich aber zur Zeit in Wadern aufhält , wurde vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Dort leistete er erheblichen Widerstand gegen die angeordnete Blutentnahme, wobei keine Beamten verletzt wurden. Der Verletzte wurde in eine Klinik verbracht , wo er aufgrund der Verletzungen operiert werden musste. Den Täter erwarten Strafanzeigen wegen des Raubes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

