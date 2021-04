Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pkw-Fahrer

Rappweiler/Waldhölzbach (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken eingeliefert werden musste ein 27-Jähriger Pkw-Fahrer aus Losheim am See nach einem Verkehrsunfall am 09.04.2021 gegen 21.50 Uhr. Demnach befuhr der Mann die L 373 von Rappweiler in Richtung Waldhölzbach. In einer Linkskurve kam der Pkw vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier durchfuhr der Pkw für ca. 30 m den Grünstreifen bis er frontal gegen eine steinerne Stützmauer prallte. Daraufhin hob der Pkw ab, schleuderte ca. 10 m durch die Luft und kam auf dem Dach liegend in Unfallendstellung. Der eingeklemmte Fahrer wurde durch die Feuerwehren Losheim und Weiskirchen aus seinem Fahrzeug befreit. Wegen des Verdacht der alkoholischen Beeinflussung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke zwischen Rappweiler und Waldhölzbach voll gesperrt. Für Reinigungs- und Aufräumarbeiten waren auch Mitarbeiter des Bauhofes Weiskirchen eingesetzt.

