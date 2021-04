Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährliches Quadfahren

Losheim am See (ots)

Über das Ziel hinaus geschossen ist ein Mann, welcher in Losheim am See zwei Personen auf ihren Quads zur Rede stellen wollte, als diese sich mit ihren Fahrzeugen im Bereich der "Wahlener Platte" unberechtigt auf seinen Ländereien aufhielten. Weil die beiden Quadfahrer den Anhalteversuchen des Mannes nicht nachkamen, nahm selbiger mit seinem Pkw die Verfolgung der beiden Fahrzeuge auf. Als der Mann auf einem Feldweg in seinem Pkw zum Überholen des vor ihm fahrenden Quads ansetzte, kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Quad, wobei der Pkw das Quad zum Teil überrollte und der Quadfahrer (24 Jahre) von seinem Fahrzeug geschleudert wurde. Der Quadfahrer wurde dabei schwerverletzt in die Universitätskliniken Homburg eingeliefert. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

