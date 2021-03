Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB1 in Höhe Nonnweiler

Nonnweiler (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB1, Fahrtrichtung Saarbrücken, ca. 500m hinter der Anschlussstelle Nonnweiler-Bierfeld mit hohem Sachschaden. Ein hochmotorisierter Audi RS6 befuhr vermutlich mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen der BAB1 in Fahrtrichtung Saarbrücken. In einer langgezogenen Linkskurve wechselte der Fahrer eines Ford Focus von der rechten auf die linke Fahrspur, um vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Bei dem Spurwechsel übersah er den auf der linken Fahrspur ankommenden Audi und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge wurden beide Fahrzeuge in die Schutzplanken geschleudert. Durch Herumfliegende Teile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt, welches zur Unfallzeit die Gegenfahrbahn der BAB1 befuhr. An den Schutzplanken und den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000,- Euro. Zum Glück kam es bei dem Unfall zu keinem Personenschaden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden geben sich mit der Polizei in Wadern in Verbindung zu setzen. (Tel.: 06871-90010)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell