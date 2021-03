Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt mit einem Traktor in Losheim

Losheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.03.21 gegen 00:20 Uhr, wurde die PI Nordsaarland von einer weiblichen Person aus Losheim informiert, dass ihr 20jähriges Patenkind unter Alkoholeinfluss und in einem psychischen Ausnahmezustand aktuell mit einem großen Traktor in Losheim unterwegs wäre. Er wäre eben vor ihrem Haus vorbeigefahren und hat "wild" gehupt. Zwei Funkstreifenwagen der PI Nordsaarland begaben sich nach Losheim, zwecks Fahndung nach dem Traktor. In der Bahnhofstraße in Losheim wurde der ca. 8t schwere Traktor mit MZG - Kreiskennzeichen durch ein Kommando gesichtet. Zunächst reagierte der Traktorfahrer nicht auf Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nach kurzer Verfolgungsfahrt durch Losheim wurde der Traktor schließlich angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer den Traktor unbefugt in Betrieb nahm. Er nahm unerlaubt in dem Landwirtschaftlichen Betrieb aus Brotdorf, wo der Fahrer angestellt ist, den Traktorschlüssel an sich und fuhr mit dem Traktor unter Alkoholeinfluss in Richtung Losheim zu seiner Patentante. Gegen den 20jährigen Traktorfahrer aus Brotdorf wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unbefugter Gebrauch von Kraftwagen eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Nur durch Glück und das schnelle Eingreifen der Polizei kam bei der Fahrt mit dem schweren Traktor niemand zu schaden. Am nächsten Morgen meldete sich ein Anwohner aus Losheim bei der Polizei und teilte mit, dass sein Fahrzeug frische Unfallschäden aufweist. Das Fahrzeug war in der Saarlouiser Straße am Straßenrand geparkt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Streifschäden über die gesamte Fahrzeugseite sehr wahrscheinlich durch einen großen Traktorreifen verursacht wurden. Die Unfallörtlichkeit befindet sich auch auf der festgestellten Route des Traktorfahrers. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen einer Unfallflucht gegen den Traktorfahrer. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wadern (Tel.: 06871-90010) in Verbindung zu setzen.

