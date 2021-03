Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Trunkenheitsfahrt in Primstal

Nonnweiler-Primstal (ots)

Ihren Führerschein nach erfolgter Blutprobe abgeben musste eine 45 Jährige Frau aus Marpingen in der Nacht zum Samstag, dem 13.03.2021. Die Frau fiel als Fahrerin ihres Pkw einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in besagter Nacht um 01.15 Uhr in der Hauptstraße in Primstal auf. Die Atemluft der Frau roch nach Alkohol, der danach getätigte Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Später übergaben die feststellenden Beamten die Frau in die Obhut ihrer Tochter. Die Tochter erhielt auch die Fahrzeugschlüssel. Gegen die 45 Jährige wird jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

