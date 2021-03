Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfallflucht in Primstal - Polizei sucht Zeugen

Nonnweiler-Primstal (ots)

In der Zeit vom 08.03.21 bis zum 10.03.21 wurde in Primstal in der Straße "Morschborn", Höhe Anwesen Nr. 24, ein zum Parken abgestellter Suzuki Jimny von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland (Tel.: 06871-90010) mitteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell