Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Milchautomat aufgebrochen

66679 Losheim am See (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 25.02.2021, auf Freitag, dem 26.02.2021, begab sich ein unbekannter Täter auf das Gelände eines Bauernhofes in 66679 Losheim-Britten, In der Mühlwies. Hier brach dieser mit einem Werkzeug den Milchautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in dieser Nacht gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/9001-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell