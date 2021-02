Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Personenkontrolle

Thailen (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine vierköpfige Personengruppe von der Polizei kontrolliert. Ermittlungen ergaben, dass sie gegen die geltende Corona-Pandemie-Verordnung verstießen, da sie aus verschiedenen Haushalten stammten und zuvor ohne Maske gemeinsam in einem Pkw unterwegs waren. Zudem wurde bei einer Person Betäubungsmittel in geringer Menge sichergestellt. Es wurden jeweils entsprechende Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell