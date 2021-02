Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt in Thailen

Weiskirchen-Thailen (ots)

Letztlich entkommen konnte ein bisher unbekannter Rollerfahrer, der sich am Sonntag, dem 14.02.2021, nachmittags gegen 15.45 Uhr eine Verfolgungsfahrt in Weiskirchen-Thailen mit einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Nordsaarland lieferte. Der Rollerfahrer kam der Streifenwagenbesatzung in der Straße "Am Stehl" in Thailen entgegen. Beim Erkennen des Polizeifahrzeuges drehte der Fahrer sein Gefährt und flüchtete über mehrere Nebenstraßen zum Sportplatz von Thailen. An dem schwarz-roten Roller war kein Kennzeichen angebracht. Vom Sportplatz aus flüchtete der Fahrer weiter ins Waldgelände zwischen Noswendel und Thailen. Letztlich musste die Streifenwagenbesatzung einige Minuten später kurz vor dem Thailener Sportplatz an einem steilabfallenden Waldweg die Verfolgung abbrechen. Der Rollerfahrer flüchtete von hier über die Straße "Beim Dorf" zur Hauptstraße in Thailen. Der Fahrer trug eine schwarze Jogginghose mit 4 weißen seitlichen Streifen. Die Jacke des Mannes war aus Stoff und schwarz ohne Aufdrucke. Der Helm war grau, schwarz und hellfarben mit zwei gelben Streifen im oberen Bereich. Gegen den noch unbekannten Fahrer wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen anderer Verkehrsstraftaten ermittelt. Es ist anzunehmen, dass der Rollerfahrer aus dem Raum Weiskirchen-Thailen herkommt. Die Polizei Nordsaarland erbittet Hinweise zu dem Fahrer und dem Roller. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell