Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Konfeld

Weiskirchen (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Ortslage von Weiskirchen OT Konfeld zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 6-jähriges Kind verletzt wurde. Das Kind lief, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, über die Fahrbahn und prallte seitlich gegen einen in der Fahrbewegung befindlichen Pkw. Hierbei wurde das Kind von dem Außenspiegel erfasst und zu Boden geschleudert. Es musste in der Folge mittels Rettungshubschrauber in eine Saarbrücker Klinik transportiert werden. Die 26-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

