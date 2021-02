Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Aufgebrochener PKW in Nohfelden-Gonnesweiler

Nohfelden-Gonnesweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, 05.02.2021, auf Samstag, 06.02.2021, wurde in einem Wohngebiet im Nohfeldener Ortsteil Gonnesweiler ein zum Parken am Fahrbahnrand abgestellter PKW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde eine in der Mittelkonsole abgelegte ältere Mappe mit einem persönlichen Dokument der Fahrzeughalterin entwendet. Der bisher unbekannte Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein, um an die Mappe zu gelangen. Hinweise zu dem/den Täter/n erbittet die PI Nordsaarland unter der Tel.Nr.: 06871/9001-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell