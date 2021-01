Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Brandstiftung in Weiskirchen

Weiskirchen (ots)

In Weiskirchen in der Bergstraße begab sich ein bislang unbekannter Täter über die Zufahrt zu einem Wohnanwesen auf das frei zugängliche Gartengelände. Auf dem Gartengelände befindet sich ein Gartenhaus. Unmittelbar vor dem Gartenhaus waren 4 Mülltonnen abgestellt. Der unbekannte Täter setzt die 4 Mülltonnen auf bislang unbekannte Art und Weise (vermutlich mittels Brandbeschleuniger) in Brand. In der Folge verbrennen alle 4 Mülltonnen und das angrenzende Gartenhaus wird durch die Flammen erfasst. Im Anschluss flüchtet der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

