Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: PKW fährt in Prims

Wadern (ots)

In Nähe der Kläranlage in Wadern-Dagstuhl konnte ein PKW mit 2 Insassen in der Prims festgestellt werden. Die Strömung hatte das Fahrzeug bereits ca. 50 m abgetrieben. Die Prims hat derzeit Hochwasser. Die Fahrzeuginsassen konnten unverletzt durch die Feuerwehr geborgen werden, das Fahrzeug mittels Teleskoplader durch das THW. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen.

