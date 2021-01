Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nachtrag zur Meldung vom 11.1.2021, 08:57 60 Jähriger Quadfahrer verstorben

Wadern-LockweilerWadern-Lockweiler (ots)

Der Fahrer des am 10.1.2021 in Lockweiler verunfallten Quads ist am heutigen Nachmittag verstorben.

