POL-Nordsaarland: 60jähriger Quadfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Wadern-LockweilerWadern-Lockweiler (ots)

Am 10.01.2021, gegen 14:36 Uhr, befuhr ein 60jähriger mit seinem Quad in der Ortsdurchfahrt von Lockweiler die Primsstraße (Landstraße L 148)aus Dagstuhl kommend in Richtung Krettnich. Am Ende einer Geraden und zu Beginn einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein stollenbereiftes Quad ATV 150 und schleuderte über den rechtsseitigen Gehweg hinweg auf den PKW-Stellplatz vor einem Anwesen der Primsstraße. Dort kollidierte der Quadfahrer mit einem geparkten PKW. Hierbei wurde der 60jährige mit seinem Körper gegen den PKW geschleudert und schlug dabei mit dem Kopf gegen die C-Säule des geparkten PKW. Anschließend blieb der Fahrer regungslos neben Quad und PKW liegen. Der Fahrer trug bei der Kollision einen Jethelm ohne Visier. Ein Ersthelfer führte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte lebenserhaltende Maßnahmen durch. Fremdverschulden kann aufgrund von Zeugenaussagen ausgeschlossen werden. Der 60-jährige Mann aus Wadern erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Kopfverletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber Christoph 16 in die Winterbergkliniken nach Saarbrücken verbracht. Es entstand ein Gesamt-Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

