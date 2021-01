Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Einsätze durch "Schneetouristen" in Höhenlagen und Freizeiteinrichtungen im Bereich der PI Nordsaarland

PI Nordsaarland

Am gesamten Wochenende kam es wetterbedingt zu zahlreichen Einsätzen in Höhenlagen im Bereich der PI Nordsaarland. Vorallem in den Bereichen um den Peterberg in Braunshausen, in den Bereichen um den Wildpark und Kurzentrum in Weiskirchen und im Bereich Bergen, Scheiden, Waldhölzbach kam es zu größerem Personen- und Fahrzeugandrang. Hierbei kam es auf den Parkplätzen und den Zufahrtstraßen zu hohem Verkehrsaufkommen, so dass die meisten Parkplätze sehr schnell ausgelastet waren. Im Vorfeld wurden durch die entsprechende Gemeinden der Peterberg und der Wildpark für Besucher gesperrt. Die Gemeinde Nonnweiler war im Bereich Peterberg, die Gemeinde Weiskirchen im Bereich Wildpark und die Gemeinde Losheim im Bereich Bergen, Scheiden, Waldhölzbach mit eigenen Kräften am gesamten Wochenende im Einsatz und überwachte die Absperrmaßnahmen. Bei den Menschen handelte es sich zumeist um "Schneetouristen" aus anderen Landkreisen des Saarlandes und Rheinlandpfalz, welche hier im verschneiten Waldgebiet spazieren gingen oder Schlitten fuhren. Die Polizei führte zahlreiche Kontrollen im Hinblick auf die geltende Corona-Rechtsverordnung durch. Überwiegend kann gesagt werden, dass durch die anwesenden Personen beim Wandern und Schlittenfahren die Corona Regeln eingehalten wurden und die Menschen im Hinblick auf Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen usw. gemäß der geltenden Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona Pandemie sensibilisiert und einsichtig waren.

