Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Straftaten und andere Verstöße bei Verkehrskontrollen durch Kommandos der PI Nordsaarland in der Nacht von Freitag auf Samstag 08/09.01.2021 festgestellt.

Losheim, WeiskirchenLosheim, Weiskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag 08.01. auf Samstag 09.01. wurden im Bereich Losheim und Weiskirchen mehrere Verkehrskontrollen durch Kommandos der PI Nordsaarland durchgeführt. Bei einer Kontrolle von mehreren Fahrzeugen auf den Parkplätzen rund um den McDonalds Markt in Losheim wurden mehrere Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung festgestellt. Bei einer Kontrolle eines Fahrzeugführers in der Haagstraße in Losheim wurde bei ihm eine mögliche Drogenbeeinflussung festgestellt. Zudem wurden bei ihm Betäubungsmittel im Fahrzeug festgestellt und sichergestellt. Bezüglich der Drogenbeeinflussung wurde bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Losheim eine Blutentnahme durchgeführt. Eine weitere Kontrolle eines stehenden Fahrzeuges im Waldgebiet von Weiskirchen-Thailen führte zur Auffindung von einer größeren Menge Betäubungsmittel. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen die betroffenen Personen werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

