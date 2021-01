POL-Nordsaarland: Versuchter Einbruch in den Getränkemarkt in Wadrill

Polizeiinspektion Nordsaarland

In der Nacht von Freitag 08.01. auf Samstag 09.01.21, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in den Getränkemarkt in Wadrill, Hermeskeiler Str. Unbekannter Täter versuchte die Haupteingangstür aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden an der Tür. Falls jemand Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

