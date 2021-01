Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gestohlenes Motorrad sichergestellt

Weiskirchen-ThailenWeiskirchen-Thailen (ots)

Bereits am 09.12.2020 stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Weiskirchen-Thailen ein Motorrad fest. Eine 20Jährige Frau aus einem Losheimer Ortsteil bezeichnete sich als Besitzerin des schwarzen Motorrades. Da die Fahrgestellnummer des Kraftrads weggeschliffen war und die Frau widersprüchliche Angaben über die Herkunft ihres Motorrades machte, stellten die kontrollierenden Beamten das Motorrad sicher. Zwischenzeitlich hat ein Kriminaltechniker die ursprüngliche Fahrgestellnummer des Motorrades wieder sichtbar machen können. So konnte festgestellt werden, dass das Motorrad am 17.10.2020 in Hermeskeil(Rheinland-Pfalz)gestohlen worden war.Derzeit laufen Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl des Motorrades und wegen Urkundenvernichtung durch das Wegschleifen der Fahrgestellnummer.

