Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vollstreckung eines Haftbefehls im Rahmen von Streitigkeiten in einem Kebab Laden in Wadern Nunkirchen.

Wadern NunkirchenWadern Nunkirchen (ots)

Am Freitagabend, 11.12.2020 gegen 22:00 Uhr, kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einem Kebab Laden in Wadern-Nunkirchen. Die hinzu gerufenen Polizeikräfte der PI Nordsaarland stellten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fest, dass gegen einen der Beteiligten ein Haftbefehl vorlag. Der 31-jährige Mann aus dem Waderner Raum konnte den zur Abwendung des Haftbefehls geforderten Betrag nicht aufbringen. Der Mann wurde festgenommen und am darauffolgendem Tag der JVA in Ottweiler zugeführt, wo er seine Strafe absitzen muss.

