Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Vogteistraße in Losheim am See

Losheim am SEeLosheim am SEe (ots)

Am Samstag 12.12.2020, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Vogteistraße in Losheim. Ein Unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren das in Höhe des Anwesens Nr. 5 geparkte Fahrzeug, Citroen Berlingo, des Geschädigten mit SB-Kennzeichen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Unfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden

