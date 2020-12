Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall auf dem McDonalds Parkplatz in Losheim

LosheimLosheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden kam es am Samstagabend (12.12.2020) auf dem McDonalds Parkplatz in Losheim. Hier hat ein Verkehrsteilnehmer die Höhe seines Fiat Ducato unterschätz und beschädigte mit dem Fahrzeugdach beim Befahren des McDrive ein dort aufgestelltes Durchfahrtsschild, welches die maximale Höhe eines Fahrzeuges vorgibt. Hierdurch entstand am dem Schild leichter Sachschaden.

