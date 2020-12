Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Einfamilienhaus

66620 Nonnweiler66620 Nonnweiler (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 01.12.2020 und Samstag, dem 05.12.2020, brach ein unbekannter Täter in 66620 Nonnweiler-Bierfeld in ein Wohnhaus ein. Zunächst schlug dieser eine Fensterscheibe ein und gelangte durch das geöffnete Fenster in das Anwesen, in welchem durch den Täter sämtliche Räume durchsucht wurden.

