Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in Wohnung eines Mehrparteienhauses

66620 Nonnweiler66620 Nonnweiler (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 03.12.2020, 21.00 Uhr bis Freitag, dem 04.12.2020, 17.30 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter in der Ringstraße in 66620 Nonnweiler zunächst die Eingangstür an einem Mehrparteienhaus auf und gelangte so in das Anwesen. Anschließend begab sich der Täter gezielt zu einer Wohnung ins Dachgeschoss, deren Bewohner abwesend waren. Hier brach der Täter die Wohnungstür auf, durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Bargeld.

Zeugen, welche in genannter Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland (06871/90010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (PHK Enkirch)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell