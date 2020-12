Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erneut Taschendiebe unterwegs

66687 Wadern66687 Wadern (ots)

Am Freitag, dem 04.12.2020, gegen 12.45 Uhr, befand sich eine 77-jährige Frau aus Nonnweiler zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in 66687 Wadern. Während ihres Einkaufes wurde der Geschädigten aus deren offener Umhängetasche durch unbekannte Diebe der Geldbeutel entwendet. Anschließend begaben sich die Diebe zu einer Bankfiliale in Wadern und hoben mit der Debitkarte der Geschädigten 1500,- Euro Bargeld ab.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf diese Art der Tatbegehung hin.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL (PHK Enkirch)

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell