Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Metalldiebe plündern leerstehendes Haus Polizei in Wadern sucht Zeugen

WadernWadern (ots)

Gestern, gg. 15:40 Uhr, erstattete eine Mitarbeitern der Stadtverwaltung Wadern bei der Polizei eine Strafanzeige wg. Diebstahl, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch. In der Zeit vom 25.11./12:00 Uhr bis 19.11./12:00 Uhr betraten bisher unbekannte Personen das aktuell leerstehende und frei zugängliche Anwesen in der Birkenfelder Straße in Wadern und entwendeten dort Teile der Heizungsanlage, die dazugehörigen Verrohrung sowie Kabel der Haus-Elektroinstallation. Es wurden ca. 50 lfdm Kabel sowie ca. 20 lfdm Kupferrohr unsachgemäß abgebaut und mitgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EURO geschätzt.

Die Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010, bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen. Insbesondere Feststellungen auf ein mögliches Transportfahrzeug sowie die Beschreibung der Diebe.

