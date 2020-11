Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrügerische Spendensammler auf dem Parkplatz des Schuhgeschäftes Deichmann in Losheim

LosheimLosheim (ots)

Am Samstag, den 28.11.2020 wurde der PI-Nordsaarland gegen 13.00 Uhr mitgeteilt, dass es in der Haagstraße in Losheim auf dem Parkplatz des Schuhgeschäftes DEICHMANN vermutlich zu einem Spendensammelbetrug kommt. 5 Personen mit einem schwarzen VW Passat mit französichem Kennzeichen sprachen an der genannten Örtlichkeit Passanten an und führten Spendenlisten mit sich. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Nordsaarland zu melden. Weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer 0687190010 entgegen genommen.

